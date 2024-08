Fãs se desesperam com possível golpe após compra para navio de Joelma

O sonho de acompanhar Joelma no navio “Isso é Calypso em Alto Mar” pode ter virado um pesadelo para os fãs da cantora. O motivo é a falta de transparência por parte da equipe da artista e da empresa que começou a vender as cabines para o grande evento.

A jornalista Fabíola Reipert, da Hora da Venenosa, da Record, revelou que os fãs da artista estão preocupados devido a falta de organização do cruzeiro, que inicialmente foi divulgado para o período de 28/11 a 01/12. No entanto, tempos depois, a produção mudou para 25 a 29/11 sem qualquer prévio aviso.

À coluna Fábia Oliveira diversos fãs relataram estarem preocupados com a situação, isso porque muitos compraram ingressos antecipados para a data inicial, incluindo passagens. Eles tentam algum retorno por parte da organização do navio, mas recebem apenas as respostas de que “em breve serão divulgadas informações”.

Ainda segundo os relatos dos fãs, alguns representantes contratados para vender as cabines chegaram a se retirarem do projeto, justamente devido à falta de informações, comunicação e credibilidade passada pela equipe de Joelma e do navio.

Lucas Henrique, que é fã da cantora desde os 2 anos de idade, desabafou sobre a situação. “Acompanho Joelma desde meus dois anos de idade. Vivemos muitas coisas durante todos esses anos. Nada comparado ao cenário atual. Nós do fã clube fazemos o impossível, literalmente cruzamos oceanos para estarmos presentes nos principais momentos e eventos que Joelma faz, com o navio não foi diferente”, começou falando.

Segundo o rapaz, em uma breve pesquisa feita na época, foi constatado que o CPNJ da empresa responsável pelo navio, a Sun7live, estava no nome da filha da cantora, Natália Sarraff. Em uma pesquisa feita pela coluna, não consta o nome da empresária.

“Ano passado eu estava na gravação do DVD em Belém do Pará quando Joelma anunciou que faria um cruzeiro. De imediato estranhamos, pois a maioria do ‘fandom’ não teria dinheiro para lotar um navio, mas nós estávamos mais que confirmados custe o que custar. Nesse meio tempo Joelma anunciou que gravaria 3 DVDs no navio. Que fã não gostaria de estar presente? No mês seguinte as vendas começaram. Pesquisamos o CNPJ da empresa responsável pelo evento e vimos que foi criada pela Natália e Ricardo. Sabendo de todo histórico de processos em nome da Natália, mesmo desconfiados, acreditamos no nome da Joelma e compramos. Nem sabia como iria pagar, mas eu iria de qualquer jeito”, disparou ele.

Lucas Henrique continuou:

“Joelma anuncia que gravará 2 DVDS (e não mais 3), sendo eles um DVD romântico e um DVD com músicas nunca trabalhadas -isto é o que os fã clubes sonham e pedem que ela faça desde 2010. Fiquei muito eufórico e feliz. Finalmente ela estaria fazendo um projeto voltado para o fã clube! Tendo gastos com a faculdade, meu salário de estagiário não dava pra pagar as parcelas do navio. Então, passei a trabalhar a noite na feira vendendo pastel, fiz e vendi sabão caseiro, na Páscoa fiz ovos de e consegui pagar! Os meses se passaram e ansiedade só aumentava: Joelma falava do navio nos shows. Nós pesquisamos roteiro, o que levar, compramos roupas, vimos vlogs de passageiros de cruzeiros… seria nosso primeiro navio! Em contrapartida, o tempo passava e nenhuma informação adicional sobre o cruzeiro era divulgada. Inesperadamente o site alterou a data. Como vou falar pro meu patrão que as férias que eu pedi, agora precisam ser adiantadas?”, desabafou.

Segundo o fã, eles procuraram a equipe de Joelma e a empresa responsável pelo navio. “Mandamos mensagens para a Central de Fãs e Sun7. No início, quando alguém era respondido, as frases eram limitadas à expressão genérica ’em breve’. Hoje nem resposta tem! A equipe da Joelma nunca foi transparente e respeitosa com os fã clubes”, reclamou.

“Estamos cansados dessa falta de empatia e transparência conosco; a partir do momento que as respostas referentes ao navio começaram a vir ’em breve’ o pânico geral se instalou. Os fãs que tiveram coragem e foram mais insistentes por cobranças de respostas, a Central de Fãs simplesmente expulsa e descadastra o membro do site oficial da cantora. Eu mesmo sou fundador de fã clube mas abandonei a presidência pois estava me fazendo mal a maneira como as coisas estavam sendo conduzidas pela equipe. Esse relacionamento entre fã e artista passou de ser saudável para uma relação extremamente toxica. Diariamente vejo outros membros se retirando dos fã clubes por não suportar mais tanto descaso pela equipe”, pontuou.

O medo dos fãs de Joelma é que eles tomem o prejuízo da compra e até mesmo sofram um golpe.

“Estar presente neste navio, especialmente pelas gravações de DVDs, é o sonho de qualquer fã. Faltando pouco mais de 3 meses para o esperado embarque, nosso maior medo é que este sonho naufrague no mar golpes e amadorismo da equipe”, encerrou Lucas Henrique.

Um outro fã da artista também foi publicamente desabafar a respeito do descaso. Tinho Senna expôs o mesmo medo e a mesma insatisfação, em nome de diversos outros fãs. Recentemente, ele também detonou a equipe de Joelma devido a uma confusão envolvendo a data de um show marcado para o mesmo dia em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Em nota publicada nas redes sociais, a equipe de Joelma informou que: “Tivemos a recente ciência de que alguns problemas no pós-venda do cruzeiro e na comunicação do evento estão acontecendo e impactando negativamente a experiência dos participantes, incluindo decisões sem a prévia comunicação da JMusic. Por esta razão, houve a solicitação de esclarecimentos e resolução destes problemas perante a responsável pela comercialização do cruzeiro, Murai Viagens (Sun7Live), com quem tais questão devem ser discutidas”.

Leia a nota completa da equipe de Joelma: