Gamescom 2024: como assistir à abertura, calendário e o que esperar

A Xbox anunciou três dias consecutivos de transmissões ao vivo em seus canais, com novidades sobre títulos como Avowed, Diablo Immortal, World of Warcraft: The War Within, Fallout 76, Ara: History Untold, Age of Mythology: Retold e mais. Rumores apontam ainda que a companhia revelará a chegada de mais um de seus exclusivos ao PlayStation 5 (PS5), a exemplo de Sea of Thieves e Hi-Fi Rush.

Games confirmed for @gamescom Opening Night Live appearances on Tuesday include: – Call of Duty: Black Ops 6

– Monster Hunter Wilds

– Indiana Jones and the Great Circle

– Little Nightmares III

– DRAGON BALL: Sparking! ZERO

– Batman: Arkham Shadow

– Dune Awakening

– Marvel Rivals… pic.twitter.com/ENo8sZFvRL — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 17, 2024

Cronograma da Gamescom 2024 (horário de Brasília)

Terça-feira (20):

Opening Night Live – 15h

Quarta-feira (21):

Apresentação da Bethesda – 9h

Apresentação da Xbox (Dia 1) – 10h

Apresentação da Level Infinite – 14h

Quinta-feira (22):

Apresentação da Bethesda – 9h

Apresentação da Xbox (Dia 2) – 10h

Sexta-feira (23):

Gamescom Awards 2024 – 8h

Apresentação da Bethesda – 9h

Apresentação da Xbox (Dia 3) – 10h

Line-up da Xbox na Gamescom 2024 — Foto: Divulgação/Xbox

Como assistir à Opening Night Live

A abertura da Gamescom 2024 será exibida nos canais oficiais do evento, incluindo site (https://www.gamescom.global/en), Twitch e YouTube. Além disso, criadores de conteúdo poderão retransmitir a apresentação ao vivo em suas transmissões. Veja o passo a passo:

Passo 1. Acesse o site ou o app do YouTube e pesquise por “Gamescom” na barra de buscas;

Busque por ‘Gamescom’ no YouTube — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Passo 2. Selecione o canal no topo dos resultados. Você pode filtrar a pesquisa por canais para facilitar;

Selecione o canal — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Passo 3. Vá à aba “Ao vivo” e selecione a transmissão da Opening Night Live ou ative o sininho para ser notificado quando o showcase começar.