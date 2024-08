Hino nacional em ato de Boulos é adaptado para linguagem neutra

Candidato do PSol à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos realizou comício ao lado de Lula na zona sul da capital paulista. Nele, o hino nacional foi adaptado para a chamada linguagem neutra. O verso “Dos filhos deste solo és mãe gentil” virou “Des filhes deste solo”, o que provocou críticas nas redes sociais.

No X, antigo Twitter, alguns usuários apontaram uma suposta ilegalidade na alteração da letra do hino nacional. A Lei nº 5.700/1971 determina que “em qualquer hipótese, o hino nacional deverá ser executado integralmente e todos os presentes devem tomar atitude de respeito”.

A lei também veda “a execução de quaisquer arranjos vocais do hino nacional”. O descumprimento é passível de multa, que pode ser agravada em caso de reincidência.

No comício, Boulos atacou o atual prefeito e candidato a reeleição pelo MDB, Ricardo Nunes, e o candidato do PRTB, Pablo Marçal, afirmando que os dois representam “duas faces do bolsonarismo”.

“Da mesma forma que há dois anos a gente derrotou o coisa ruim [Jair Bolsonaro], a gente vai derrotar as duas faces do bolsonarismo na maior cidade do Brasil”, disse o psolista.