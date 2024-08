Mamada de cobra: Andressa Urach inaugurou língua bifurcada no sexo

Andressa Urach surpreendeu a todos quando bifurcou a língua no último 29 de julho. Segundo a modelo e produtora de conteúdo adulto, a cirurgia foi feita para aumentar o prazer na hora do sexo. E parece ter funcionado.

Ela revelou que inaugurou a “língua de cobra” no sexo com o namorado, o ator pornô Lucas Ferraz, nessa segunda-feira (5/8). Questionada se “conseguiu mamar” (fazer sexo oral) o parceiro, ela jogou a real: “Sim, ontem. Foi maravilhoso”, garantiu a influenciadora.

Lucas foi uma das pessoas que se posicionou contra a ideia da bifurcação da língua de Andressa Urach. No entanto, ela explicou que ele respeitou a vontade dela. Além disso, garantiu que “amou” o novo formato da língua.

“Retirei os pontos ontem. Já estou bem melhor. Quase não dói e está um pouco só inchado. Recuperação perfeita, cicatrização perfeita. Estou amando o resultado. Valeu o sofrimento”, garantiu.

“Língua de cobra”: entenda o procedimento feito por Andressa Urach

Andressa Urach passou por uma cirurgia para bifurcar a língua no dia 29 de julho e está se recuperando do procedimento. Nas redes sociais, a modelo revelou que está enfrentando dificuldades.

“Estou salivando muito, tenho duas línguas no pescoço, não consigo falar, e a língua está muito inchada, quase não cabe dentro da boca”, descreveu ela. O procedimento consiste em dividir a língua em duas partes, deixando o órgão parecido com o das cobras ou de lagartos.

Com “duas línguas” na boca, Andressa Urach afirmou que ainda não consegue comer. “Dói bastante para engolir, é bem difícil, estou tomando sopa batida no liquidificado para me alimentar.”

Os cuidados pós-cirurgia têm que ser redobrados para evitar infecções e melhorar a cicatrização. O processo invasivo é reversível, mas a cirurgia é complicada. Urach teria que ser submetida a uma sutura para conectar as partes da língua que foram separadas.

Andressa Urach faz língua “dançar” e baba para seguidores

Andressa Urach segue mostrando o resultado da bifurcação da língua. Dessa vez, a criadora de conteúdo adulto aproveitou para sensualizar para a câmera, fez o órgão “dançar” e ainda aproveitou para babar para seus seguidores.

“7 dias após bifurcação da língua! Ainda dói, mas a dor é menor. Já desinchou, consigo me alimentar melhor! E hoje é dia de tirar os pontos”, escreveu, enquanto mostrava o resultado da cirurgia. Ela explicou que fez o procedimento para dar mais prazer durante o sexo.

Confira o vídeo: