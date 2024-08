Manu Bahtidão abre o jogo sobre ter sido amante do atual marido

“A minha história de amor com o meu esposo começou de uma forma não muito positiva. Nós dois éramos comprometidos quando nos encontramos pela primeira vez. Ele conta que, na primeira vez que me viu, pensou ‘os casais estão trocados’, e isso também deu música”, disse Manu em entrevista ao Portal Leo Dias.

Ela reforçou que os dois se apaixonaram quando eram comprometidos com outras pessoas e que isso provocou “muita dor” nos envolvidos. No entanto, garantiu que eles sentiam a necessidade de ficar juntos desde o primeiro encontro. “Quando estamos apaixonados, queremos a pessoa a todo custo; aquela paixão louca faz com que não pensemos em mais ninguém, não pensamos em mais nada. A gente é inconsequente”, se defendeu.

Manu garantiu ainda que se arrepende de ter permitido que as coisas tenham começado assim e que não repetiria a situação. “Se eu tivesse a mentalidade que tenho hoje, não faria novamente dessa forma. Mas a gente se apaixonou, eu me entreguei. O fogo no rabo também [influenciou] na época.”

A cantora ainda afirmou ter ficado triste com a exposição da história, que repercutiu de forma negativa para ela. No entanto, garantiu que nunca escondeu nada que sua vida é “um livro aberto”.

Suanny também foi amante do marido de Manu Bahtidão

Embora tenha sido a responsável por divulgar que Manu Bahtidão foi amante de Anderson Halliday, Suanny Batidão também esteve na mesma posição antes de começar a se relacionar com ele.

“Ela foi amante do meu marido! Quando o Anderson era casado com outra pessoa, de outro relacionamento dele, ela se apaixonou por ele também, tiveram um caso e, depois disso, ele se separou da esposa para ficar com ela, porque ela estava grávida. Ela engravidou durante o caso e, depois disso, veio a nossa história. Foi uma repetição de padrão”, lembrou Manu.

A artista disse também que, enquanto estava casada com Halliday, Suanny mantinha um amante, com quem assumiu o relacionamento após o fim do casamento. Ela ainda aproveitou para reconhecer seus erros, mas lembrar que não pode ser alvo de julgamentos.

“Começou errado, mas eu acredito que nem tudo que começou errado tem que terminar errado e continuar errado. Eu fui errada no início do meu relacionamento com o Anderson, mas eu acredito que ninguém pode julgar ninguém, porque quando você aponta um dedo para uma pessoa, tem três apontados para você.”

Talarica? Amiga acusa Manu Bahtidão de acabar com o casamento dela

Parece que Manu Bahtidão é do tipo “talarica”. Ao menos é o que indica um vídeo compartilhado por uma amiga da cantora, Suanny Batidão. Nas imagens, a mulher manda uma indireta que pode estar ligada diretamente à voz de Daqui pra Sempre.

Após Manu prestar apoio à Iza no caso da traição de Yuri Lima, Suanny compartilhou um vídeo no qual diz, de forma irônica: “A bonita que acabou com seu antigo casamento [acaba de] prestar solidariedade à Iza.”

Embora não tenha citado nomes, internautas acreditam que a indireta seja para a artista. Isso porque Manu Batidão é casada com o ex-marido de Suanny Batidão, Anderson Halliday. Quando o relacionamento dos dois acabou, ele se casou com Manu, com quem está até hoje.