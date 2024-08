Monitorado por tornozeleira é preso com mais de 1kg de pasta base de cocaína

Sanderley Monteiro de Souza, 31 anos, foi preso no final da tarde desta quarta-feira, 14, Estrada do São Francisco, Bairro São Francisco, pelos policiais do 3° Batalhão.

De acordo com informações da PM , a motocicleta estava parada de forma irregular e Sanderley ao lado do veículo, quando a polícia decidiu abordá-lo. Durante a abordagem, não foi encontrada nenhuma restrição na moto, porém o rapaz ficou muito nervoso e também fazia uso de uma tornozeleira eletrônica.

Os policiais observaram que havia um pacote embrulhado em uma sacola, na moto e ao ser questionado sobre o que era, a princípio ele falou que eram pertences da sua esposa, mas na sequência, abriu o jogo e disse que era um tijolo de oxidado (substância entorpecente que ainda não foi processada em sua forma final).

Diante do flagrante, foi dado voz de prisão para Sanderley que foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes ,junto com o entorpecente.

O oxidado pesou exatamente 1032kg, porém esse tipo de droga, antes de ser comercializado, passa pelos laboratórios clandestinos para ser processada, onde vira a pasta a base de cocaína, e seu volume é multiplicado em até quatro vezes o peso, aumentando os lucros das organizações criminosas.

Sanderley Monteiro de Souza já tinha passagem exatamente pelo crime de trágico de drogas.