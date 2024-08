Oasis desmente notícias sobre participação em festival após retorno

A banda Oasis deixou muita gente em polvorosa após anunciar o retorno nessa terça-feira (27/8). A volta da banda, porém, tem criado expectativas e gerado notícias falsas sobre apresentações do grupo.

Uma delas seria a presença dos irmãos Liam e Noel Gallagher no festival Glastonbury, no próximo ano. A informação foi desmentida pela própria banda em uma rede social.

“Apesar das especulações da mídia, o Oasis não tocará em Glastonbury 2025 ou em qualquer outro festival no ano que vem”, garantiram.

A confirmação também trouxe a informação de que eles sairão em turnê mundial, a Oasis Ao Vivo 25, o que mexeu com os brasileiros, que viram a chance da banda passar pelo solo nacional.

“World Tour? COME TO BRAZIL”, sugeriu um fã brasileiro. Outro brincou: “Venham para o Brasil, pelo amor de Deus. Eu vendo até a minha família se for preciso!”.

Entenda por que a banda Oasis se separou há 15 anos

A banda Oasis anunciou o retorno nessa terça-feira (27/8) após 15 anos de hiato. O grupo estava separado desde 28 de agosto de 2009, data em que se apresentariam no Rock en Seine, em Paris, quando os irmãos Liam e Noel Gallagher brigaram nos bastidores do festival.

O desentendimento terminou em uma guitarra quebrada, leiloada em 2022 por 385 mil euros, e o anúncio de que o show não iria ocorrer. “Informo que, infelizmente, neste momento no Rock en Seine, Liam e Noel brigaram. A banda não existe mais. Vocês podem acessar o site do Oasis e Noel explicará sobre a briga e o fim de sua história com Liam”, disse um dos diretores do festival na ocasião, Salomon Hazot, em francês e inglês.

As explicações logo vieram no site da Oasis. “É com um pouco de tristeza e grande alívio que digo-lhes que estou deixando o Oasis. As pessoas vão escrever e dizer o que quiserem, mas é impossível continuar trabalhando com Liam por mais um dia. Minhas desculpas a quem comprou ingressos”, escreveu Noel, que era guitarrista do grupo.

Briga nos bastidores

Quem ouviu quando tudo ocorreu foram os jornalistas presentes, como explica o repórter musical do jornal francês Le Figaro Olivier Nuc em entrevista à Agência France-Presse. “Naquela época, a área VIP a que a imprensa tinha acesso ficava bem ao lado dos camarins, simplesmente separada por uma divisória de bambu. E em um certo momento, ouvimos barulhos estranhos, gente gritando, uma espécie de estrondo. Três minutos depois, vejo um dos organizadores correndo pela área VIP. Algo tinha acontecido. E então o boato começa a aumentar: o Oasis não vai se apresentar”, lembrou.

Na época, o diretor geral do Rock en Seine, François Missonnier, contou aos repórteres que a briga entre os irmãos começou por um motivo desconhecido por ele. Noel chegou a ir embora do evento e ninguém o convenceu de retornar para o show. “Quando descobrimos que Noel havia saído do festival, achamos que era brincadeira”, relembra o então responsável pela comunicação e atual diretor do Rock en Seine, Matthieu Ducos.

Agora, ele deixa o convite aberto para que eles voltem aos palcos do festival 15 anos após o desastre. “[Seria] apoteótico um show de retorno como este”, avalia Ducos.