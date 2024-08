Se ganhar, Marcus diz que Saerb vai continuar sob o comando da Prefeitura: “Não vamos terceirizar”

O ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, disse durante entrevista ao podcast Em Cena, do ContilNet, que caso seja eleito, não deverá devolver o comando do Sistema de Água e Esgoto da capital ao Governo.

Em 2021, o atual prefeito Tião Bocalom decidiu assumir o sistema de saneamento e abastecimento d’água na capital, que até então era de responsabilidade do governo do Estado do Acre, por meio do Depasa.

O Depasa estava sob a gerência do sistema da capital desde 2012, quando o Saerb foi incorporado ao órgão estadual.

“Nosso modelo é de fortalecimento do Saerb. Vamos fortalecer a parte institucional. O Saerb tem uma equipe boa. O que precisa é ser valorizado. Nós fizemos o nosso plano de governo com um plano de investimentos. Precisamos ter um plano estratégico de investimentos que passe pela captação na ETA 1 e 2, distribuição, construção de novos reservatórios, principalmente na parte alta. São investimentos que vamos apresentar logo após as eleições para a bancada federal”, disse.

“Não temos a intenção de devolver para o Estado e nem de privatizar o sistema”, completou.

Veja a entrevista na íntegra: