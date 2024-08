Senhor dos Anéis: 2ª temporada de Anéis do Poder estreia com mais de 3 horas de duração

Após quase dois anos de espera, os fãs de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder finalmente podem conferir o retorno da série nesta quinta-feira (29). A Amazon Prime Video disponibilizou os três primeiros episódios para seus assinantes que, a partir de então, vão ter que acompanhar o resto da produção em ritmo semanal.

A próxima temporada promete ser ainda mais épica do que a inicial, que se dedicou a solucionar o mistério da verdadeira identidade de Sauron. Agora que Mordor finalmente se revelou, elfos, humanos e anões vão ter que se unir para enfrentar uma nova ameaça — e a forja dos famosos anéis do poder finalmente será mostrada.

Os Anéis do Poder chega com três horas de duração na estreia

Os três episódios iniciais de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder foram liberados às 4 horas da manhã, no Horário de Brasília — mesma faixa que era usada por The Boys. Ao todo, os três capítulos somam cerca de 3h20 de duração, quase um longa da franquia de filmes. Ou seja, é melhor reservar um tempinho considerável se quiser maratonar tudo apenas de uma vez.

A empresa também confirmou que todos os episódios da segunda temporada vão ser liberados às quintas-feiras. Dada a duração da série, os fãs vão ter que esperar até o começo de outubro para conferir a conclusão de seu novo arco narrativo. Confira o calendário oficial:

29 de agosto – Episódios 1 ao 3;

– Episódios 1 ao 3; 5 de setembro – Episódio 4;

– Episódio 4; 12 de setembro – Episódio 5;

– Episódio 5; 19 de setembro – Episódio 6;

– Episódio 6; 26 de setembro – Episódio 7;

– Episódio 7; 3 de outubro – Episódio 8.

O que esperar dos novos episódios?

Baseada nos livros escritos por J.R.R Tolkien, O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder é uma adaptação relativamente livre dos eventos que aconteceram na Segunda Era da Terra Média. Os novos episódios vão mostrar como o vilão Sauron, interpretado por Charlie Vickers, vai voltar a se infiltrar entre as forças do bem usando um disfarce inédito.

Ela também vai revelar como Galadriel (Morfydd) vai continuar lutando contra o vilão, enquanto novos possíveis aliados e adversários surgem. Apesar de usar o universo de Tolkien como base, a produção já mostrou que não faz questão de ser totalmente fiel aos escritos originais, o que significa que muitas surpresas estão guardadas para quem é fã de longa data do autor.