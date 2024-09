Show pirotécnico e fogos agitam a plateia na abertura do rodeio; FOTOS

A solenidade de abertura do rodeio contou também com um show pirotécnico e fogos que são tradicionais da festa. A abertura contou com a participação do governador Gladson Cameli e demais autoridades, além das realezas do rodeio.

Durante a solenidade, aconteceu o show pirotécnico e fogos que animaram a plateia nas arquibancadas da Arena do Rodeio. Além dos fogos, o momento de oração também emocionou o público com a entrada de uma imagem de Jesus Cristo e nossa Senhora de Nazaré.

No chão da arena, foi escrito com fogo “Expoacre 2024”, que levou o público a loucura.

VEJA FOTOS EXCLUSIVAS DE JUAN DIAZ PARA O CONTILNET:

Assista ao vivo a transmissão da 1º noite da maior feira do Acre, pelo ContilNet e Sans Filmes: