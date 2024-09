Após convocação de Dorival, veja as odds do Brasil nas Eliminatórias

O técnico Dorival Júnior anunciou, nesta sexta-feira (27/9), a lista dos convocados para representar o Brasil nas partidas contra Chile e Peru, válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os jogos ocorrerão em Santiago, no Chile, e em Brasília (DF), em outubro.

Em quinto lugar na tabela de classificação, com 10 pontos em oito jogos, a Seleção Brasileira busca retomar o caminho certo para garantir presença mais uma vez em Copas do Mundo. Será que o Brasil conseguirá se classificar? Confira abaixo as odds da Superbet para apostar na Canarinho.

Odds* para apostar na classificação do Brasil

Brasil para terminar em primeiro nas Eliminatórias – odd* 11.00 na Superbet

Brasil para se classificar para a Copa do Mundo 2025 – odd* 1.02 na Superbet

* Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 27 de setembro de 2024 às 14h37.