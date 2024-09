Após ser credenciada para show de Belo no Rock In Rio, Gracyanne garante: “Somos amigos”

O Portal LeoDias noticiou, com exclusividade, que o cantor Belo credenciou a ex-esposa Gracyanne Barbosa para o show que fará no Rock in Rio, neste mês de setembro. Procurada pelo portal, a musa fitness afirmou que não sabia do credenciamento e que os dois seguem amigos. Além disso, a influenciadora descartou que esse seja um indício de reconciliação.

“Não estou sabendo do credenciamento, chamei o Belo para saber. É uma data importante para ele, especial, ele queria muito fazer [o show] e pode ser que ele tenha me credenciado, sim. Mas eu acho que não vou estar no Rio, no dia. Não tem chance de reconciliação, mas estou na torcida e muito feliz por ele”, afirmou Gracyanne para o Portal LeoDias. Já a assessoria do cantor, disse que a ex-mulher tem passe livre em todos os shows do pagodeiro: “Ela foi credenciada sim, mas não está relacionado a reconciliação. Eles são amigos e ela é credenciada em todos os shows dele. Nunca deixou de ser”, pontuaram. Mesmo após uma separação conturbada, em abril deste ano, parece que o ex-casal mantém a boa relação. Gracyanne, inclusive, já chegou a revelar, em entrevista, que teve alguns momentos íntimos com o ex, após o divórcio, quando voltaram a morar embaixo do mesmo teto.