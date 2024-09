Do Acre ao Japão, acreano lança tacacá instantâneo na Expoacre 2024, com apoio do Sebrae

Um dos destaques da Expoacre 2024 é o lançamento do tacacá e vatapá instantâneos, produtos desenvolvidos pelo acreano Daniel Filho, que atualmente reside no Japão. O produtor conversou com o ContilNet sobre o processo de lançamento do material nesta quarta-feira (04).

“Essa ideia surgiu em 2013, quando entrei no doutorado de biotecnologia e biodiversidade da Bionorte, na Universidade Federal do Acre. Nosso doutorado é voltado para pesquisa e desenvolvimento de produtos relacionados à nossa floresta amazônica”, explicou Daniel.

Após morar no Japão, Daniel voltou ao Acre para retomar o projeto do tacacá e vatapá instantâneos, iniciado em 2001, mas que não avançou no Brasil. Ao chegar, ele procurou o Sebrae, o que foi fundamental para dar continuidade ao projeto.

“Aproveitei a oportunidade para vir aqui, procurei o Sebrae, abri minha microempresa, e agora estou com uma parceria com o Sebrae para escalar esse produto a nível internacional. O Sebrae tem sido um grande apoio para dar os primeiros passos e estruturar o negócio”, destacou.

No Japão, Daniel já possui autorização local para comercializar o produto, que já está em circulação.

“No Brasil, estamos lançando o produto aqui na Expoacre, mas ainda não tem circulação nacional. Quando o produto estiver pronto para exportação, a ideia é exportar para mim mesmo no Japão”, afirmou.

Para entrar em contato com Daniel Filho, basta falar com ele no Instagram, no @produtosaia ou via WhatsApp, 99240-3260.

Veja fotos e vídeo: