Festival Matias de Teatro de Rua inicia nesta quarta no centro de Rio Branco

Cortejo artístico, expressão corporal, mundo imaginário dos sonhos, audácia, beleza e elegância circense fazem parte da programação da 6ª Edição do Festival Matias de Teatro de Rua que se inicia nesta quarta-feira, 18, com espetáculos na Praça da Revolução, no centro de Rio Branco.

Grupos do Acre, São Paulo e da Bolívia se apresentam na festa de abertura do evento que percorrerá as cidades de Rio Branco, Senador Guiomard, Plácido de Castro e Bujari até a próxima segunda-feira, 23, com apresentações de acesso gratuito ao público. A programação completa pode ser acessada no Instagram oficial do evento @festivalmatiasdeteatroderua.

O evento também inclui lançamento de livros, oficinas e seminários voltados para o fazer artístico. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://linktr.ee/festivalmatiasdeteatroderua.

“O festival é sempre idealizado na ideia de que você possa não só reunir as apresentações artísticas, mas os momentos de diálogo, tanto com a realização de seminário, rodas de conversa, atividades de interação e workshops. Então é um espaço de diálogo, festividade e de mobilização social e econômica dos locais por onde o festival passa”, observa o coordenador geral do projeto, Lenine Alencar.

Além disso, a comissão organizadora do festival destaca que haverá a disponibilização de água mineral e pede ao público que utilize garrafinhas ou copos ecológicos durante as apresentações. A intenção é incentivar o consumo consciente em prol do meio ambiente.

O projeto é uma realização do Comitê de Cultura Cia Visse e Versa, financiado pela Fundação Nacional das Artes (Funarte), vinculado ao Ministério da Cultura (Minc), do Governo Federal, por meio do programa Funarte de Apoio a ações continuadas 2023. O projeto também conta com o apoio das prefeituras de Plácido de Castro, Senador Guiomard, Bujari e Rio Branco e a parceria do Serviço Social do Comércio (Sesc-AC) e Federação de Teatro do Acre (Fetac).

Abertura do festival

Fazem a festa de abertura do Festival Matias de Teatro de Rua as Improvisações Performáticas Cortejianas Híbridas da Cia. Visse e Versa (AC); El Teatrillo – 20 anos, do grupo Caminos Del Jaguar/Vivarte (Bolívia – Brasil); Hip Hop don’t Stop – Hip Hop não Para (AC); e Jerônimo Show, do Circo Caramba (SP).

Sinopses

Improvisações Performáticas Cortejianas Híbridas| Cia. Visse e Versa – AC

Cortejo Híbrido é um grande bloco carnavalesco, guiado e regido por textos autorais, poemas, cartas, recortes de jornal e histórias reais, com composição musical autoral, seguindo a mesma linha da dramaturgia. Conduzido por marchinhas de carnaval, o espetáculo propõe interação e traz o público para a cena, abordando temas relacionados ao contexto social contemporâneo, estabelecendo um diálogo rico e reflexivo sobre as mazelas presentes na sociedade, colocando o público nessa grande roda da vida!

El Teatrillo – 20 anos| CAMINOS DEL JAGUAR / VIVARTE (Bolivia – Brasil)

El Teatrillo é um grupo de pequenos atores que tentam fazer uma peça, mas não conseguem. É a improvisação que nos levará a uma viagem em busca dos sonhos de uma infância perdida onde todos voltaremos a ser crianças, viajando por um mundo imaginário sobre os ponchos voadores, barcos que navegam por rios imaginários e pelo mar boliviano, recuperando a vontade de continuar correndo atrás dos sonhos, convencidos de que ainda vale à pena.

Hip Hop don’t Stop – Hip Hop não Para

O show com os Rappers Kaemizê e Spartakus MC, e o Dj Dimeno, acontece em sincronia com o grupo de dança Sayajins Crew, que manifesta o poder da expressão corporal com a música urbana do Hip Hop Dance, Popping e Breaking, envolvendo o público nos passes, Performances e Poesias. O repertório é composto por músicas autorais, e de artistas de renome nacional na vertente RAP. Em paralelo às apresentações, acontece uma Performance de Graffiti, com o tema “Paz nas Quebradas”.

Jerônimo Show| Circo Caramba – SP

O palhaço Jerônimo preparou para o seu respeitável público um espetáculo no qual irá

demonstrar todo seu talento como músico e artista circense, além de sua habilidade, sua

graça, sua destreza, sua audácia, sua beleza e sua elegância. Vai ser uma maravilha!!!

Bem, talvez ele nem tenha tantas qualidades assim, mas esta excêntrica figura realmente acredita que é um showman, então o melhor a fazer é embarcar com Jerônimo nesta aventura artística, que tem tudo para se tornar uma gostosa, emocionante e divertida brincadeira!