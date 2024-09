Gabriela Câmara é barrada ao tentar subir em palco de comício com Michelle, mas Bocalom libera entrada

A ex-presidente do Itaracre, Gabriela Câmara, foi barrada no palco onde acontece o mega comício do prefeito Tião Bocalom, nesta sexta-feira (27), com a presença da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Gabriela foi barrada por não estar na lista de personalidades que vão compor o dispositivo de honra. Ela é apenas candidata a vereadora pelo Progressistas.

Gabriela chegou a recorrer ao deputado federal Eduardo Velloso, do União Brasil, mas sem sucesso. A segurança na entrada do palco continuou barrando. Em um momento é possível ver que Gabriela diz que caso não subisse no palco, iria embora.

O prefeito Bocalom, que não estava presente no momento, autorizou a entrada de Gabriela após chegar no evento.

VEJA: