Gladson lança Nota Premiada com prêmios de até R$ 35 mil na Expoacre; entenda como participar

Durante a terceira noite de Expoacre 2024, nesta segunda-feira (2), o governador Gladson Cameli lançou o Programa Nota Premiada, que vai premiar com sorteios o cidadão que pedir a inclusão do CPF na nota fiscal no momento da compra.

Serão 15 prêmios mensais, três para cada regional do estado, aumentando as chances de ganhar, com valores que chegam a R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 20 mil, além de um prêmio anual de R$ 70 mil.

A partir de agora, ao pedir o CPF na nota em compras realizadas no estado, o cidadão concorre a uma premiação em dinheiro, em sorteios realizados mensalmente. Para participar, basta se cadastrar no site notapremiadaacreana.ac.gov.br.

“É o Governo do Estado sempre preocupado em aumentar a sua arrecadação sem aumentar impostos. A gente vai atrás da população para pedir que nos ajude a arrecadar mais a nota fiscal. Isso também volta também em forma de serviço para a comunidade”, disse o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas.

As entidades sociais cadastradas no programa e indicadas pelos ganhadores receberão outro prêmio, equivalente a 50% do valor recebido pelo cidadão sorteado. “Eu preciso pedir a população, para qualquer compra que for fazer, peça a nota fiscal. O Estado não pertence a um governador. Ele pertence a milhares de pessoas”, disse o governador Gladson Cameli.

Acompanhe ao vivo a transmissão: