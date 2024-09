Homem é atropelado enquanto andava de bicicleta em estrada; motorista fugiu sem prestar socorro

O ciclista Júlio Cesar Lima Santos, 34 anos, foi vítima de atropelamento enquanto andava de bicicleta na noite desta terça-feira (10), na estrada que liga a Vila do Incra à Vila do V, no município de Porto Acre, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, Júlio Cesar trafegava de bicicleta no sentido Vila do Incra à Vila do V, quando foi surpreendido por uma caminhonete modelo Hilux, de cor prata, que trafegava em alta velocidade.

Com o impacto, o ciclista foi atropelado e arremessado, caiu violentamente contra o asfalto e sofreu um traumatismo craniano encefálico (TCE) de natureza moderada, um trauma torácico fechado e um trauma abdominal fechado, além de escoriações. Ele desmaiou durante o atropelamento. Após o acidente, o motorista da caminhonete fugiu sem prestar ajuda ao homem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam o ciclista ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito não foram acionados para essa ocorrência.

Veja fotos: