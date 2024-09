A era Luisito Suárez com a camisa do Uruguai chegou ao fim. Aos 37 anos, o atacante anunciou que vai se aposentar da seleção Celeste após o jogo desta sexta-feira (6/9), às 20h30 contra o Paraguai, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo.

O maior artilheiro do Uruguai anunciou a despedida em entrevista coletiva nesta segunda-feira (2/9). Emocionado, Suárez comentou da dificuldade da decisão e prometeu garra em seu último jogo pela seleção.

“Eu estava analisando isso. É a hora certa, é muito difícil. Posso jogar o último jogo pela seleção com tranquilidade, vou jogar com o mesmo entusiasmo do meu primeiro jogo em 2007”, disse o ex-jogador do Grêmio.

“Sempre me ensinaram a me entregar pela minha seleção. Até sexta-feira, darei tudo de mim, não tenho o que me dosar em nenhum momento. Quero agradecer a todos, à torcida, pelas várias mensagens”, completou.

Com a camisa do Uruguai, o atacante soma 69 gols e 21 assistências em 142 jogos. O único título conquistado foi em 2011, quando a seleção Celeste bateu o Paraguai por 3 x 0 na Argentina, faturando a Copa América.