Nos cinemas: confira os filmes que entram em cartaz nesta quinta-feira

Uma semana com grandes lançamentos nas telonas, como o drama brasileiro “Meu Casulo de Drywall”, e a cinebiografia “Sílvio”, sobre o apresentador Silvio Santos, que faleceu em meados de agosto. Também entram em cartaz a produção latina “Fantasma”, “O Bastardo” e muito mais.

“Meu Casulo de Drywall”

Virgínia comemora os seus 17 anos com uma festa em sua cobertura. Álcool e psicoativos ajudam a dar o barato. Mas Virgínia não consegue ignorar a ferida que cresce com o correr das horas. O dia seguinte nasce com uma tragédia que abala o condomínio. Virgínia está morta. Patrícia, sua mãe, inicia o luto quase a ponto de enlouquecer. Luana sente o abandono e se questiona se é culpada pelo que se passou com a melhor amiga. Nicolas tenta ignorar a morte da namorada refugiando-se em sexo casual com funcionários. E Gabriel lida com o peso de guardar o segredo de Virgínia: ela sorriu.

“Silvio”

Além de felicidade, um baú também pode guardar muitos segredos. Baseado em fatos reais, Silvio Santos relembra sua história de vida e revela acontecimentos dos bastidores que nunca foram mostrados. Durante o sequestro que marcou o Brasil, o apresentador precisa lutar para proteger sua família e seu legado enquanto encara de frente um dos momentos mais desafiadores da sua vida.

“Fantasma”

José H., é o ladrão de banco mais bem-sucedido e famoso da história do Chile. Ele conseguiu roubar 20 filiais durante seis anos sem deixar vestígios. Por ter sido bancário, sabia encontrar pequenas falhas no sistema que o tornava vulnerável e aproveitou-se delas com engenho, sem recorrer à violência. Quando as autoridades finalmente conseguiram prendê-lo, doze meses depois, ele realizou a fuga mais espetacular que se poderia imaginar.

“O Bastardo”

Estrelado por Mads Mikkelsen, o filme é um drama histórico que conta a verdadeira história do soldado e explorador dinamarquês Ludvig Kahlen, que explorou e cultivou a selvagem Jutlândia da Dinamarca, que agora compreende a grande maioria do país, em meados do século XVIII.

“O Menino e o Mestre”

A história de Michael, que junto com sua família se aventura em uma viagem de barco ao redor do mundo. Em meio a uma tempestade, Michael e sua cachorrinha Stella acabam caindo no mar e são levados pela correnteza para uma ilha remota no Pacifico onde enfrentam muitas adversidades na luta pela sobrevivência. Em meio a este cenário Michael conhece um sábio mestre japonês que se apresenta como Kensuke, o único habitante desta ilha paradisíaca, na qual ele construiu seu lar. Uma linda e verdadeira amizade começa a surgir, entre duas pessoas de diferentes idades, e que não falam a mesma língua. Até que um dia a ilha começa a ser ameaçada por caçadores de animais que desejam destruir o mundo frágil e maravilhoso que Kensuke criou na ilha. Eles vão precisar de toda coragem e habilidade para salvar este lindo reino.

“Um Silêncio”

Astrid, esposa do famoso advogado François, vive uma vida privilegiada. Enquanto a mídia se concentra em um caso de grande repercussão de François, onde ele representa os pais de crianças sequestradas, a família enfrenta uma pressão constante com repórteres esperando do lado de fora da casa. No entanto, o equilíbrio familiar é abalado quando uma figura do passado retorna, buscando justiça por conta própria.

“Proibido a Cães e Italianos”

A jornada de Luigi Ughetto, um homem determinado do norte da Itália no início do século XX. Diante das dificuldades em sua terra natal, Luigi ousa cruzar os Alpes em busca de uma vida melhor na mítica “La Mérica”, onde se diz que os dólares crescem nas árvores.

“Não Fale o Mal”

Quando uma família americana é convidada a passar o fim de semana na idílica casa de campo de uma charmosa família britânica, com quem fizeram amizade nas férias, o que começa como um feriado dos sonhos logo se transforma em um assustador e paralisante pesadelo psicológico.

“Meu Amigo Pinguim”

O longa é um conto de amizade entre um pai solitário e um pequeno pinguim perdido, que recarrega seu espírito e cura sua família com uma lealdade inabalável que atravessa o oceano. O humilde pescador João (interpretado pelo ator francês Jean Reno) se afastou do mundo após uma tragédia, mas quando ele descobre um pinguim à deriva sozinho no oceano, encharcado de óleo de um vazamento, seu primeiro instinto é ajudar. Para desespero de sua esposa (Adriana Barraza, atriz mexicana indicada ao Oscar), ele não apenas resgata a criatura marinha, mas cuida do pássaro o colocando sob suas asas e o apelida de DinDim.

“Riize Fan-Con Tour “Riizing Day” Finale in Cinemas” (show)

O grande encerramento da primeira turnê mundial da boy band de K-pop RIIZE, em Seul, será transmitido ao vivo nos cinemas de todo o mundo.

“Usher – Rendezvous in Paris” (show)

A essência dos marcantes shows de Usher em Las Vegas com um toque sedutor francês. Capturado durante a Paris Fashion Week na La Seine Musicale, o filme apresenta sucessos como “Yeah!”, “My Boo”, “Love In This Club” e muitos outros da carreira de 30 anos do cantor, com figurinos inéditos e efeitos especiais e de de iluminação de última geração.

Verifique a disponibilidade dos filmes nas salas de cinema da sua cidade.