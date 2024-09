Pela primeira vez em 50 anos, PM de Cruzeiro do Sul será comandada por uma mulher

O 6º Batalhão da Polícia Militar do Acre, responsável por Cruzeiro do Sul e outros 4 municípios, terá uma nova comandante: a tenente-coronel Cleifa Taumaturgo. Ela será a primeira mulher, em 50 anos, a comandar o batalhão, referência no Vale do Juruá.

Cleifa ocupava o cargo de diretora da Policlínica em Rio Branco. Ela é formada em Biologia e Direito e ingressou na Polícia Militar do Acre em 2002.

Ela assume no lugar do coronel Edvan Rogério, que estava no cargo desde 2021.Ele deixa o comando do Batalhão e vai assumir, em Rio Branco, a diretoria de planejamento da Polícia Militar do Acre.