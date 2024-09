Pixel Steak Burger realiza evento para lançamento de álbum da banda Fresno; veja data

A Pixel Steak Burger, localizada na Travessa Manaus, 20, em Rio Branco, será o cenário de um evento imperdível para os fãs de Fresno e da música emo no dia 25 de setembro. A Global Listening Party celebrará o lançamento do novo álbum da banda, “EU NUNCA FUI EMBORA – Parte 2”, com uma divulgação exclusiva que promete uma experiência intimista e emocionante.

A noite começará pontualmente às 19h, oferecendo aos participantes a oportunidade de se encontrar e se preparar para a audição do novo trabalho da Fresno, que está marcada para às 21h. Além da audição do álbum na íntegra, o DJ Dito Bruzugu garantirá que a trilha sonora da noite inclua os maiores sucessos emo, criando um ambiente perfeito para os amantes do gênero.

Este evento é parte de uma série de festas de lançamento que ocorrerão simultaneamente em diversas cidades brasileiras, como São Paulo, Salvador, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Manaus. A Pixel Steak Burger em Rio Branco se destaca como um dos locais escolhidos para esta celebração, oferecendo aos fãs da região a chance de vivenciar um momento especial e único com a Fresno.

A entrada para o evento é gratuita, permitindo que todos os fãs possam participar sem custos, e promete reunir um público entusiasta e apaixonado pela banda.

Não perca a chance de ser parte deste evento memorável. Marque na sua agenda e venha celebrar o lançamento do novo álbum da Fresno na Pixel Steak Burger com uma noite repleta de música e emoção.

Data: 25 de setembro de 2024

Horário: A partir das 19h (audição do álbum prevista para às 21h)

Local: Pixel Steak Burger, Travessa Manaus, 20, Rio Branco

Entrada: Gratuita