Rio Branco está entre as capitais sem preparo para lidar com eventos climáticos severos

O Instituto Cidades Sustentáveis realizou uma pesquisa para revelar as capitais brasileiras. que não estão preparadas para lidar com eventos climáticos severos. O levantamento foi divulgado pelo site G1.

Em relação a capital do Acre, Rio Branco, a pesquisa apontou que a cidade cumpre alguns requisitos, contudo, falha em itens de engenharia para evitar deslizamentos de terra e desbarrancamentos, além da falta de sistemas de alerta para desastres.

A pesquisa, intitulada “Grandes desafios das capitais brasileiras”, considerou 25 instrumentos de políticas públicas no enfrentamentos aos problemas climáticos no país.

Seguindo dados do IBGE, o estudo revelou que Rio Branco atende a 64% das estratégias de gestão de riscos climáticos.

O número coloca a capital na décima colocação do ranking, que é liderado por Belo Horizonte e Curitiba, empatadas com 92% de cumprimento das medidas.

“Rio Branco tem uma nota de 65% desses 25 instrumentos previstos pelo IBGE. Então é uma nota, vamos dizer, 6,5. Não é uma nota boa, mas também não é a pior nota. Mas acho que é importante uma cidade que está tão vulnerável às mudanças climáticas como é o Rio Branco, ela precisa ter 100% desses instrumentos o quanto antes. Hoje o rio-branquense – e não só o Rio Branquense, mas como os acreanos – sofrem muito quando uma época do ano é a cheia, e a outra seca extrema. E agora tem esse problema que é a qualidade do ar péssima e insalubre. Isso também deveria entrar como prevenção com relação a esse cuidado”, disse ao G1 o coordenador de relações institucionais do Instituto Cidades Sustentáveis, Igor Pantoja.