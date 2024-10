12 jogos clássicos do Xbox 360 para curtir agora no Xbox Game Pass

Durante o jogo, usuários serão levados por uma série de missões lineares enquanto completam objetivos essenciais na guerra, enfrentando inimigos pelo caminho com seu fiel rifle Lancer com uma motosserra acoplada e tendo que fechar os túneis de onde emergem as forças adversárias com granadas. Um grande destaque do jogo é que ele permitia jogar toda a campanha cooperativamente, algo até então pouco comum na maioria dos games de tiro 3D. Estão presentes também no Xbox Game Pass as sequências no Xbox 360: Gears of War 2, Gears of War 3 e Gears of War: Judgment, além dos jogos do Xbox One Gears of War 4 e Gears 5. Está disponível também a remasterização do primeiro título em Gears of War: Ultimate Edition.