Atlético-MG ignora caldeirão argentino, é perfeito na defesa e fica a um jogo do Mundial

Do ataque imponente no jogo de ida a uma defesa sem deixar passar nada no duelo de volta. Do início ao fim. O Atlético-MG mostrou ser o time a ser temido em uma semifinal de Conmebol Libertadores. Desbancou o River Plate com tranquilidade, superioridade e frieza diante de mais 80 mil argentinos. Tudo que se pede de um finalista continental. E a um passo do Mundial.

O segredo e a surpresa fazem parte dos preparativos para um jogo como esse. Gabriel Milito soube usar bem. Deixou dúvidas no ar e definiu por repetir a escalação do jogo de ida.