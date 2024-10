Billboard elege Justin Bieber como 8ª maior estrela pop do século 21

A Billboard elegeu o cantor Justin Bieber, 30, como a 8ª maior estrela pop do século 21. Além de ganhar o título, o artista já acumulou 8 hits na 1ª posição da Billboard Hot 100, a parada musical mais importante do mundo. Ao todo, o músico já teve 26 de suas canções entre o Top 10 do mesmo ranking.

Entre as razões pela qual a estrela foi escolhida, o veículo especializado na indústria musical diz que Bieber tem sido “uma parte crucial do cenário pop por mais de uma década, estabelecendo um novo padrão para artistas pop”.

Além disso, a Billboard menciona os prêmios obtidos pela voz de “Baby” e “Sorry”: 23 indicações ao Grammy (e duas vitórias), oito álbuns nº 1 na Billboard 200, oito músicas no topo da parada Billboard Hot 100, 33 Guinness World Records, 26 Billboard Music Awards, quatro discos de diamante certificados pela RIAA e cerca de 150 milhões de discos vendidos ao longo de sua carreira.

Justin Bieber não lança um single ou álbum há anos, mas parece estar aproveitando uma vida mais tranquila, fora dos holofotes. Além de completar 6 anos de casado com a modelo Hailey Bieber, ele deu as boas-vindas ao seu primeiro filho, um menino chamado Jack Blues Bieber, em agosto.

Até o momento, a Billboard já elegeu os últimos 17 colocados no ranking, que elege as 25 melhores estrelas pop do século 21. Entre eles, estão Ariana Grande, Miley Cyrus, Bruno Mars, Katy Perry, Ed Sheeran, Bad Bunny, Lil Wayne e a boy band One Direction.

Confira como está o top 25 artistas do século 21 segundo a Billboard (anunciado até o momento):