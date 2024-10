Chapelaria acreana se destaca no SPFW em tributo a Maurício de Sousa, criador da Turma da Mônica; FOTOS

A 58ª edição da São Paulo Fashion Week foi marcada por um desfile histórico, que prestou uma emocionante homenagem ao icônico criador da Turma da Mônica, Maurício de Sousa. A chapelaria acreana Sol & Lua, reconhecida por suas criações sofisticadas, foi responsável pelos chapéus da coleção deslumbrante assinada pelo estilista Rafael Caetano. A coleção, inspirada na vida e obra do desenhista, que está prestes a completar 90 anos, foi um tributo pessoal ao artista.

Diferente das tradicionais referências aos famosos personagens de Maurício, o desfile focou no próprio criador, com uma imersão na sua trajetória. A passarela foi decorada com páginas de quadrinhos da Turma da Mônica, proporcionando o cenário ideal para destacar o talento do homenageado, que assistiu a tudo da primeira fila. Em um dos momentos mais emocionantes, Maurício de Sousa subiu à passarela ao lado do estilista Rafael Caetano para a saudação final, sendo ovacionado pelo público.

A coleção trouxe uma fusão de elementos biográficos e referências ao estilo de vida do artista. O ator Klebber Toledo abriu o desfile usando uma camisa verde inspirada em Horácio, e um toque especial foi dado à peça com uma homenagem ao coelho Sansão. A risca-de-giz, marcada pela assinatura de Maurício de Sousa, surgiu em variações de preto sobre branco e bege, com toques que remetiam à infância do desenhista, incluindo uma referência a sua fantasia de marinheiro usada em um Carnaval.

Os chapéus exclusivos da Sol & Lua, criados por Iracema Justa, foram elementos centrais na coleção, agregando elegância e um toque lúdico. Desde quepes até boinas, os acessórios complementaram perfeitamente o conceito criativo de Caetano, unindo o espírito irreverente de Maurício de Sousa ao mundo da moda.

Com direção artística de Nathalia Anjos, beleza assinada por Gustavo Voltolini, e trilha sonora por Tiffany Bradshaw, o desfile não só celebrou a vida e a carreira de um dos maiores ícones da cultura pop brasileira, mas também destacou a chapelaria acreana Sol & Lua como uma referência no universo da alta moda.

Em entrevista a coluna Douglas Richer, do ContilNet, Linda Neves, CEO da Sol & Lua, que esteve presente no evento em São Paulo, falou sobre a parceria que homenageou o criador da Turma da Mônica. “É uma honra poder fazer parte desse momento histórico, prestando tributo a um dos maiores nomes da nossa cultura. Cada detalhe foi pensado para representar a grandiosidade e o legado de Maurício de Sousa”, destacou Linda.

Veja os modelos: