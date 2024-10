‘Chuva preta’ que atingiu Rio Branco pode ser uma das causas da mortandade de peixes, diz MP

O Ministério Público do Estado (MPAC) anunciou em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (10), que instaurou um inquérito civil para investigar as causas de mortandade de peixes no Rio Acre.

A mortandade foi registrada no início da semana por moradores da região da Estrada do Quixadá, zona rural da capital acreana.

O promotor titular da promotoria especializada de defesa do Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica do Baixo Acre, Alekine Lopes informou que a investigação ainda está no início e que as equipes trabalham com hipóteses de intervenção humana e causas naturais.

Entre as hipóteses está a chuva preta que atingiu Rio Branco na última semana. O fenômeno acontece quando as gotas de chuva se misturam com partículas de fumaça e fuligem presentes na atmosfera, resultado das queimadas intensas que têm assolado a região.

“Essa é uma das hipóteses que a gente levanta, que é a situação da chuva ácida. O ar estava extremamente poluído e a chuva trouxe diversos materiais e produtos químicos”, destacou o promotor.

Equipes do Governo do Estado e da Prefeitura de Rio Branco realizaram coletas da água do Rio Acre nesta semana. Um laudo pericial que vai revelar as causas da mortandade dos peixes deve ser finalizado em até 10 dias.