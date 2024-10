Crime bárbaro: peão é morto a golpes de foice na cabeça, na zona rural de Rio Branco

O peão Anderson Felício, de 42 anos, foi morto com vários golpes de foice na madrugada desta terça-feira (8), em uma propriedade rural, localizada no km 90 da rodovia Transacreana, a 15 km dentro do ramal do Maninho, zona rural de Rio Branco (AC).

Segundo informações da Polícia, o crime teria ocorrido após um desentendimento com outro peão na madrugada desta terça-feira. A vítima foi atingida na cabeça por golpes de foice, tendo morte instantânea. Após ação, o suspeito fugiu do local.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos do perito criminal, em seguida colheram informações e iniciaram as buscas.

Após a realização da perícia, o corpo de Anderson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco, para os exames cadavéricos.

Na tarde desta terça-feira, a Polícia Militar conseguiu prender o suposto autor do crime, e ele foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.