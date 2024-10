A música “Die With a Smile” de Lady Gaga e Bruno Mars domina a Billboard Global 200. A canção é um single independente dos superstars. Na sexta-feira, 27 de setembro, Gaga lançou seu novo álbum, Harlequin.

As paradas Global 200 e Global Excl. U.S., que começaram em setembro de 2020, classificam as músicas com base na atividade de streaming e vendas coletadas de mais de 200 territórios ao redor do mundo, conforme compilado pela Luminate. A Global 200 inclui dados globais, enquanto a tabela Global Excl. U.S. abrange informações de territórios excluindo os Estados Unidos.

As classificações das paradas são baseadas em uma fórmula ponderada que incorpora apenas streams oficiais nos níveis de assinatura e gratuitos de serviços de música em áudio e vídeo, além das vendas de downloads. Estas últimas refletem compras de revendedores digitais de música de todo o mundo, com as vendas de sites de venda direta ao consumidor (D2C) excluídas dos cálculos das paradas.

“Die With a Smile” lidera a Global 200 com 117,8 milhões de streams (um aumento de menos de 1% em relação à semana anterior) e 9.000 vendas (uma queda de 2%) no período de 20 a 26 de setembro. A música marca o primeiro No. 1 de Lady Gaga e Bruno Mars desde o início da parada.

Vale destacar que o dueto acumulou mais de 100 milhões de streams globalmente em cada uma das últimas quatro semanas — o maior número de semanas para uma música este ano. Isso supera os três registros de Sabrina Carpenter com “Please Please Please” (junho-julho) e Kendrick Lamar com “Not Like Us” (maio-julho).

Além disso, “Die With a Smile” aumentou suas streams em cada uma das seis semanas em que esteve na Global 200, começando em segundo lugar, com 75,2 milhões de streams na pesquisa de 31 de agosto, e subindo a cada semana, alcançando 97,2 milhões, 105,8 milhões, 111,4 milhões, 117,4 milhões e 117,8 milhões. É a primeira música não natalina a registrar quatro semanas consecutivas com 100 milhões de streams e aumento a cada semana desde que “Stay”, de The Kid LAROI e Justin Bieber, fez isso por quatro semanas em agosto-setembro de 2021.

“Birds of a Feather” de Billie Eilish permanece em segundo lugar na Global 200, após três semanas em primeiro, começando em agosto.

Sabrina Carpenter tem três músicas no top 10 da Global 200 pela quinta semana: “Espresso” sobe de 4º para 3º lugar, após três semanas não consecutivas em 1º lugar a partir de junho; “Taste” cai de 3º para 4º após atingir o 2º lugar; e “Please Please Please” mantém a 6ª posição, após duas semanas em 1º lugar, também começando em junho. Ela é a primeira artista a ocupar três posições no top 10 por cinco semanas em 2024; em seguida, Billie Eilish e Taylor Swift registraram duas semanas cada uma no top 10 este ano.

Fechando o top cinco da Global 200, “Good Luck, Babe!” de Chappell Roan se mantém firme na sua posição mais alta, em 5º lugar.