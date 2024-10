Douglas Richer: Léo Magalhães retorna ao Acre como atração principal do Réveillon em Rio Branco

Com mais de 20 anos de carreira, Léo Magalhães, aos 44 anos, retorna ao Acre como uma das atrações confirmadas para o Réveillon de Rio Branco. A notícia é exclusiva da coluna Douglas Richer do ContilNet.

O cantor, que conquistou o público nacional com o megahit “Oi”, uma canção que ganhou versões em diversos estilos musicais, promete trazer um espetáculo inesquecível para a virada do ano.

O que sabemos até agora sobre a apresentação de Léo Magalhães no Réveillon de Rio Branco?

A coluna Douglas Richer obteve a confirmação das atrações por meio de fontes em São Paulo. Embora o contrato ainda esteja sendo finalizado, o anúncio oficial está previsto para esta terça-feira (29), quando o Governo do Acre e a Prefeitura de Rio Branco divulgarão a programação completa das festividades de Natal e Ano Novo. Informações sobre o local do evento, que contará com a participação do cantor e artistas locais, ainda não foram reveladas.

Léo Magalhães é reconhecido como uma das vozes mais emblemáticas da música sertaneja, ocupando um espaço especial no coração dos fãs do gênero que marcaram os anos 90. Nascido em Teófilo Otoni, Minas Gerais, ele celebra 20 anos de carreira musical em 2023, acumulando uma impressionante discografia com 18 CDs e sete DVDs. Sua voz aguda e cristalina é perfeita para o sertanejo romântico, que ele explora com maestria.

O cantor já esteve no Acre em setembro de 2023, quando se apresentou na Exposena, em Sena Madureira, e na Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul. Na Exposena, ele foi uma das principais atrações da feira agropecuária, enquanto seu show na Expoacre Juruá marcou o encerramento da feira em Cruzeiro do Sul, proporcionando momentos memoráveis aos fãs.

Ao longo de sua carreira, Léo emplacou diversos sucessos, incluindo “Locutor”, “Primeiro de abril”, “A culpa é sua”, “Onde anda meu amor” e “Alô”. No entanto, foi com “Oi” que ele ganhou a notoriedade nacional. O videoclipe, lançado em outubro de 2017, acumula mais de 255 milhões de visualizações em seu canal oficial no YouTube, e a música foi reinterpretada em diversos outros segmentos musicais.

Recentemente, Léo Magalhães lançou o hit “Agora somos ex”, que já está disponível em todas as plataformas de áudio e vídeo, reforçando sua relevância no cenário musical atual.

Veja hits: