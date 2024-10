Equipe de montaria em touros com participação de acreano conquista título da PBR Team Series

O Austin Gamblers, equipe de montaria em touros, conquistou pela primeira vez o título da PBR Team Series, competição de montaria em touros por equipes da Professional Bull Riders (PBR).

A equipe é treinada pelo tricampeão mundial Adriano Moraes e conta com um acreano no time, o Ramom de Lima. A escalação dos Gamblers tem Kaique Pacheco, campeão mundial de 2018, José Vitor Leme, bicampeão mundial e capitão, Lucas Divino e Dalton Kasel.

O Austin Gamblers derrotou Carolina Cowboys no confronto final por 357,50 a 252,50, conseguindo quatro montarias de oito segundos em cinco tentativas.

Segundo o Globo Rural, Pacheco abriu a final, com uma montaria de 88 pontos, seguido pelo também brasileiro Lucas Divino com 88,50. Em seguida, foi a vez de Ramon de Lima subir no touro, mas não permaneceu os oito segundos sobre o animal.