Governo Lula vai conceder auxílio de quase R$ 3 mil para pescadores do Acre em razão da seca

O superintendente federal da Pesca e Aquicultura no Acre, Paulo Ximenes anunciou que os pescadores do estado, atingidos pela seca extrema, vão receber um auxílio extraordinário, concedido pelo Governo Lula. O valor é de R$ 2.824,00.

A decisão foi publicada nessa segunda-feira (7) no Diário Oficial da União. A medida vai beneficiar aproximadamente 100 mil pescadores da região norte do país. No Acre, 6.882 pescadores deverão ser atendidos com o auxílio.

No decreto, o Governo Federal estipulou o prazo de cinco dias para que o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional encaminhe a lista dos municípios atingidos pela seca e que abrigam os beneficiários. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por sua vez, vai elaborar a relação dos beneficiários e a data para recebimento dos recursos.

“Isso vai trazer um fôlego para os nossos pescadores, castigados pela estiagem severa deste ano. Nós, enquanto Superintendência, encaminhados todos os pedidos de dados para que ajudassem na elaboração desta medida. É uma ação conjunta dos governos, com as superintendências regionais, que estão na ponta”, disse o superintende no Acre.