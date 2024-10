Influenciadora teria traído ex-jogador do Real Madrid com entregador de açaí, diz site

Um teste de DNA expôs a traíção. Ainda de acordo com o portal, o atleta também teria traído a influenciadora durante o relacionamento. Ingrid Lima, mãe da bebê, confirmou a reviravolta do caso através de um post nas redes sociais, mas escondeu o verdadeiro nome do pai biológico da criança. O jogador ainda não se manifestou publicamente sobre o tema.

– Vim dar um posicionamento sobre algo que está ficando chato e que infelizmente eu iria ter que vir a público dar uma satisfação a vocês (…) Eu poderia vir aqui e explicar detalhes por detalhes, fotos por fotos, de como tudo isso começou, porém, não é minha intenção prejudicar ninguém. Como todos já sabem, eu e o Vinicius não estamos mais juntos faz um bom tempo e eu me relacionei com outra pessoa e ele também, ambos seguiram suas vidas – disse a influenciadora, acrescentando:

– E no meio de tudo isso veio a Maitê e decidimos fazer um teste de DNA, e a Maitê não é filha do Vinícius. Peço de coração mesmo para vocês pararem de atacar ele. Foi a pedido meu dele não comparecer no parto, não postar nada sobre a Maitê até o exame sair, enfim, eu e o Vinícius já sentamos e já conversamos e nós resolvemos amigavelmente. Eu desejo as melhores coisas do mundo para ele, que ambos possam seguir sua vida em paz – concluiu.

Ingrid Lima, ex-mulher do jogador Vinicius Tobias (Foto: Reprodução/Instagram)

Quem é Vinicius Tobias?

Antes de ser aprovado para ingressar nas categorias de base do Internacional, Vinícius Tobias iniciou a carreira em um clube amador do bairro de Jardim Matarazzo, em São Paulo. No Colorado, o jogador deixou de ser atacante e virou lateral-direito, tendo a oportunidade de realizar alguns jogos como titular no clube gaúcho.

Em 2021, ele conquistou o primeiro título na carreira: o Brasileiro sub-20. No ano seguinte, ele foi negociado para o Shakthar Donetsk, da Ucrânia, por 6 milhões de euros, cerca de R$ 36 milhões. Contudo, por conta da guerra que assola o país, o jogador acabou sendo emprestado ao Real Madrid, onde jogou até junho de 2024, quando retornou ao clube ucraniano.