Marcus reúne multidão durante agenda na Cidade do Povo: “O povo vai voltar à Prefeitura”

Faltando dois dias para as eleições, o candidato a prefeito pela Coligação Bora Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), realizou nesta sexta-feira, 4, uma grande cicleata, motociata e carreata com os moradores e militantes na Cidade do Povo, no Segundo Distrito da capital.

O candidato percorreu de bicicleta diversas ruas do bairro, onde cumprimentou moradores que saíram às ruas para abraço-lo.

Ao final da atividade, Marcus Alexandre e Marfisa subiram no caminhão de som para discursar e agradecer os participantes. Alexandre disse estar confiante no abraço e no carinho do povo, que fez festa para recebe-lo.

“Estamos quase no fim desta campanha. Lutamos contra as máquinas, foi uma campanha difícil, mas quero dizer a vocês que estamos aqui com fé, combatendo o bom combate, enfrentando as máquinas e os barões da política. Agradeço as crianças, homens, mulheres e todos os moradores da Cidade do Povo que nos receberam com tanto carinho”, afirmou.

Recebendo apoio entusiástico da população, com abraços e pedidos de fotos, Marcus Alexandre criticou a ausência do Poder Público nos últimos anos. “A Cidade do Povo ficou quatro anos sem prefeito. Ninguém pisou aqui para ajudar ou ser solidário. Agora, no domingo, é hora de chamar quem a gente já conhece, quem é parceiro, amigo, quem não viaja para Manaus ou Brasília quando você precisa. Como prefeito, estive ao lado do povo e quero fazer ainda mais. A chance está nas nossas mãos no domingo, vamos votar pela mudança com responsabilidade”, destacou.

Marcus Alexandre também criticou seu adversário, Tião Bocalom, mencionando promessas não cumpridas. “Chega de conversa e de promessas, teve quatro anos para entregar uma escola, não entregou, não construiu uma só casa, mesmo tendo prometido entregar 1001 em um único dia, o povo não é bobo, não vai cair nessa não. O povo vai voltar para aquela Prefeitura, vamos remover aquelas barreiras, a Prefeitura voltará a ser do povo”, afirmou o candidato.

Veja fotos: