Memórias: Marcos Vicentti conquistou Prêmio de Jornalismo do MPAC com o ContilNet; veja foto

Em dezembro de 2019, o fotojornalista Marcos Vicentti recebeu um dos maiores reconhecimentos de sua carreira ao ser premiado pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) na 10ª edição do Prêmio de Jornalismo. Naquela ocasião, ele foi homenageado com o título de Fotojornalismo do Ano, representando o site ContilNet, sob a direção de Wania Pinheiro. A premiação, realizada no Palácio do Comércio em Rio Branco, foi um tributo ao seu olhar apurado e à capacidade de capturar a essência do Acre em suas imagens.

Com uma carreira marcada por prêmios, Vicentti se destacou por seu compromisso em narrar histórias através da lente de sua câmera. Sua vitória em 14 de dezembro de 2019, com a premiação de R$ 2,5 mil, foi apenas mais um capítulo de uma trajetória brilhante, que ele construiu com muita dedicação e talento. Mas, para além de troféus e títulos, Marcos Vicentti era um contador de histórias visuais, alguém que soube documentar a realidade acreana de forma única e sensível.

Hoje, a saudade de “Marcão”, como era carinhosamente conhecido, é imensa. No entanto, seu legado permanece. Suas imagens continuarão a inspirar, e sua trajetória será lembrada como a de um dos maiores nomes da fotografia acreana.

Veja a imagem premiada: