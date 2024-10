Nasce Nala, primeira filha da cantora IZA com o jogador Yuri Lima

Nasceu neste domingo (13), Nala, primeira filha da cantora com o jogador de futebol, Yuri Lima. A informação foi confirmada pela assessoria da artista na manhã deste domingo.

Horas depois do anúncio, IZA fez primeira postagem da filha: “‘Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais…’ NALA 13/10/2024”, escreveu a cantora.

Em maio, um mês após anunciar que estava grávida, IZA e Yuri compartilharam o vídeo do chá-revelação, que apontava que a cantora esperava uma menina. “Bem-vinda, Nala”, escreveu a artista na legenda da publicação.

O nome é o mesmo da personagem de “O Rei Leão”, que ela dublou na versão em português do longa, lançado em 2019.

Pouco tempo depois, as mensagens carinhosas trocadas pelo casal, que está junto desde fevereiro de 2023, deu lugar a um vídeo no qual IZA anunciava o rompimento com o atleta. “Ele me traiu. Não acredito que estou falando isso”, escreveu ela, em julho, pedindo privacidade.

Em agosto, rumores apontavam que o zagueiro voltou a frequentar a casa da artista, informação confirmada pela assessoria de imprensa dela. “Yuri voltou a frequentar a casa da IZA. E é algo que as pessoas terão que se acostumar, a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar”. Já sobre os dois terem reatado, o comunicado foi sucinto: “Nada a declarar”.