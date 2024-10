Nível do Rio Acre continua baixando na capital e se desaproxima da cota dos 2 metros; veja última medição

Nos últimos dias, após atingir a cota de 2 metros, o nível do Rio Acre vem diminuindo na capital, e atingiu a marca de 1,83 metro nesta terça-feira (22), em Rio Branco, segundo dados qualificados e quantificados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), por meio do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma).

O número atual é seis centímetros menor que o registrado na última segunda-feira (21). Segundo previsão do portal O Tempo Aqui, as chuvas vão predominar durante essa semana, com chances de temporais e a diminuição da temperatura, com a chegada de uma nova onda polar.

Em 21 de setembro deste ano, o manancial atingiu seu nível mais baixo da história, com 1,23 metro. As temperaturas mínimas em Rio Branco nesta terça, devem ter mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 31 e 33ºC.

O nível da bacia do Rio Acre, em Porto Acre, Assis Brasil e no Riozinho do Rola, também tiveram baixa. De acordo com o boletim, as informações podem sofrer alteração, dependendo do horário em que são analisadas.