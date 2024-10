Novo desembargador do TJAC, Lois Arruda toma posse nesta semana após saída de Eva Evangelista

No início deste mês, o Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) escolheu, por unanimidade, o juiz de Direito, Lois Arruda para o cargo de desembargador pelo critério de antiguidade.

RELEMBRE: Juiz Lois Arruda assume vaga deixada por Eva Evangelista e será o novo desembargador do TJAC

O novo desembargador toma posse na próxima sexta-feira (1), em uma cerimônia no plenário do Tribunal de Justiça.

Lois ocupará a vaga deixada pela desembargadora Eva Evangelista, que se aposentou em setembro como a magistrada brasileira a desempenhar por mais tempo o exercício da atividade judicante.

Lois, que também já atuou na Corregedoria-Geral da Justiça (COGER), possui graduação em direito pela Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e Letras de Rondônia, graduação em história pelo fundação universidade federal de Rondônia, e especialização em direito constitucional pela Universidade Federal do Acre.