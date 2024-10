Nunes quer MDB fora do projeto Lula em 2026 e defende apoio a Tarcísio ou Bolsonaro

Eu vou defender, obviamente, como conversei com o (Sebastião) Melo, prefeito de Porto Alegre reeleito, de que a gente caminhe com quem nos apoiou. Não tem o menor sentido, aqui em São Paulo, eu defender o apoio à reeleição do presidente Lula ou do PT, porque eles agiram de uma forma muito contundente contra a minha candidatura. É natural e óbvio que eu vou defender quem me apoiou. Quem me apoiou foi o Tarcísio, o presidente Bolsonaro. Em retribuição, é óbvio que eu vou fazer isso, porque eu sempre fui uma pessoa de ter, no meu histórico de vida, a coerência. E foi o que o (Sebastião) Melo me falou ontem, por exemplo: “Ricardo, você precisa usar sua força para não deixar (o MDB) apoiar o Lula, porque eles colocaram a Maria do Rosário aqui, batendo em mim”. É natural que a gente vá reconhecer que quem nos apoiou agora é que merece nosso apoio.

E se o MDB acabar caminhando com o presidente Lula?

Não vai.

Em 2022, o sr. ficou muito incomodado com a presença da hoje ministra Simone Tebet no palanque do Lula…

Eu não fiquei incomodado. Só achei que ela poderia ter me consultado. Aqui foi o local que ela mais teve voto. Por coerência. Ela era candidata do meu partido, eu fiz campanha para ela, ela teve muito mais votos aqui do que na terra dela. Na hora de declarar apoio, ela poderia pelo menos conversado (comigo). Porque durante o processo da pré-campanha e da campanha, ela me procurou muitas vezes e a gente conversou bastante. Não que eu fosse influenciar, mas só por uma questão de consideração.

Se o MDB caminhar com Lula, o que o senhor vai fazer, prefeito?

É muito cedo. Eu vou fazer o meu trabalho para não ir.