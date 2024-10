Polícia Federal adere cooperação internacional para combater crimes ambientais praticados na Amazônia

A Polícia Federal vai participar de uma cooperação internacional de combate aos crimes ambientais na Amazônia. Isso foi decidido numa painel realizado pela instituição na segunda-feira (21), na Colômbia, do painel “Fortalecimento da Cooperação Regional para Combater Crimes Ambientais e Relacionados na Bacia Amazônica”.

O painel foi realizado no Pavilhão do BID/OTCA, durante a COP16 de Biodiversidade em Cali, Colômbia. Promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, pela Organização do Tratado de Cooperação Amazônica e pelo Instituto Igarapé, o evento discutiu estratégias de combate a crimes ambientais na Amazônia, com foco na atuação coordenada entre os países da Bacia Amazônica.

Durante o evento, o Diretor da Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal, Humberto Freire de Barros, apresentou os avanços obtidos pelo Plano AMAS e destacou a importância do Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI-Amazônia).