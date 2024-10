Prefeitura de Sena Madureira garante limpeza em cemitérios para visitações e homenagens do Dia de Finados

Com a proximidade do Dia de Finados, celebrado no dia 2 de novembro, a Prefeitura de Sena Madureira, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur), intensificou os trabalhos de limpeza nos cemitérios do município. O objetivo é preparar os espaços para receber a visitação de centenas de moradores que prestarão homenagens aos entes queridos.

O maior cemitério da cidade, São João Batista, localizado no bairro do Bosque, já recebeu serviços de limpeza da vegetação, além de outros cuidados essenciais para garantir que os visitantes possam realizar suas homenagens de forma segura e organizada.

A tradição de visitar os cemitérios no Dia de Finados é forte na cidade, onde as famílias costumam limpar os túmulos, acender velas e deixar coroas de flores em memória dos falecidos.

De acordo com o secretário da SEMSUR, Boa Ideia, a ação faz parte de uma determinação do prefeito Mazinho Serafim. “É um trabalho que fazemos para garantir que os cemitérios estejam prontos para receber as pessoas que vêm homenagear seus familiares. A limpeza já está praticamente concluída, e até o dia 2 tudo estará conforme o esperado”, afirmou.

Além do cemitério São João Batista, os cemitérios do segundo distrito e da estrada Bom Sucesso também estão passando por esse processo de limpeza e manutenção.

A Prefeitura reforça que a ação visa proporcionar um ambiente digno e adequado para as famílias que, em respeito à memória de seus entes falecidos, mantêm a tradição de comparecer aos cemitérios no Dia de Finados.