Projetos de agroecologia têm editais abertos com apoio do BNDES e Fundação Banco do Brasil

Iniciativa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Fundação Banco do Brasil (FBB), o edital Ecoforte Redes 2024, está com inscrições prorrogadas até 7 de outubro.

Com valor recorde, o edital marca o retorno do Programa de Fortalecimento e Ampliação das Redes de Agroecologia, Extrativismo e Produção Orgânica como principal instrumento do governo federal para o apoio à agroecologia e à implantação de sistemas produtivos mais saudáveis e sustentáveis.

As entidades interessadas em participar do edital podem acessar oficina sobre elaboração de propostas a partir das 15h desta quarta-feira, dia 4, no perfil da FBB no YouTube. Serão destinados até R$ 100 milhões para instituições promoverem esses sistemas produtivos. Desse total, até R$ 50 milhões serão aportados pela Fundação Banco do Brasil e até R$ 50 milhões pelo BNDES, com recursos do Fundo Amazônia e do BNDES Fundo Socioambiental.