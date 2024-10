Ricardo Lewandowski envia a Lula listas tríplices para vagas no STJ com nome de procurador do Acre

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski já enviou a Lula as duas listas tríplices definidas pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) para duas novas vagas no tribunal. A informação foi divulgada pelo colunista Guilherme Amado, do Metrópoles.

Para a vaga deixada por Assusete Magalhães, destinada à Justiça Federal, foram votados Carlos Pires Brandão, do TRF-1; Daniele Maranhão Costa, do TRF-1; e Marisa Ferreira dos Santos, do TRF-3.

Já para o gabinete de Laurita Vaz, oriundo do Ministério Público (MP), o STJ escolheu Maria Marluce Caldas Bezerra, do MP de Alagoas; Sammy Barbosa Lopes, do MP do Acre; e Carlos Frederico Santos, do Ministério Público Federal.

Os nove governadores do Consórcio da Amazônia Legal assinaram no último dia 16, uma carta destinada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pedindo que ele escolha o procurador do Ministério Público do Acre (MPAC), Sammy Barbosa, que foi incluído nesta semana na lista tríplice de membros que concorrem à cadeira no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Na carta, os governadores destacam a importância de que todas as regiões do país tenham representatividade na corte. A carta ainda relembra que atualmente, a região norte tem apenas um ministro, Mauro Campbell, do Amazonas, um dos maiores defensores de Sammy. Mauro também foi escolhido por Lula, em 2008. Os governadores também destacaram a carreira de Sammy Barbosa no MPAC.