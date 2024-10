Rio Branco aparece na lista das 100 melhores grandes cidades para se viver no Brasil

A capital do Acre, Rio Branco, aparece em 89° lugar na oferta de serviços públicos entre 100 maiores cidades do Brasil. A lista é parte do estudo Desafios da Gestão Municipal 2024, divulgado nesta quinta-feira, 31, pela consultoria Macroplan. A cidade está 7 posições acima do município de Porto Velho (RO), que fica próxima do último colocado, Macapá.

A cidade de Maringá (PR) aparece em primeiro lugar, seguida por Franca e Jundiai, ambas em São Paulo. Uberlândia, em Minas Gerais e Curitiba, no Paraná ficam no 4° e 5° das mais bem colocadas.

A iniciativa feita com base no Índice de Desafios da Gestão Municipal (IDGM), compara os 100 maiores municípios do Brasil (todos com população acima de 273,5 mil) ao agregar 15 indicadores nas áreas de educação, saúde, segurança e saneamento e sustentabilidade.

De acordo com o sócio-diretor da Macroplan, Gustavo Morelli, além do diagnóstico de áreas em que os locais estão bem ou não, o ranking permite que os gestores possam comparar a evolução de sua cidade com os outros municípios.

Veja aqui lista.