Suspeito de invadir fazenda tem prisão decretada pela Justiça; MPAC investiga morte dos outros 4

O quinto suspeito envolvido no assalto a uma fazenda em Plácido de Castro, município do interior do Acre, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Acre. O homem foi identificado como Sandro Júnior Andrade Puerta e foi capturado em uma área de mata após buscas feitas pela polícia.

A informação foi divulgada pela reportagem da TV 5, que apontou que a decisão foi tomada pelo juiz durante uma audiência de custódia na última quinta-feira (24), no Fórum Criminal de Rio Branco.

Sandro e outros quatro homens são acusados de invadir uma propriedade rural na noite de segunda-feira (21). Segundo informações, os cinco renderam a família e os funcionários, e levaram diversos objetos, como uma caminhonete da fazenda.

As forças de segurança utilizaram um helicóptero para vasculhar a área de fronteira. A população avistou o suspeito, imobilizou o homem e acionou a polícia, que conduziu a prisão em flagrante de Sandro.