TSE disponibiliza ferramenta para treinar o voto antes das Eleições 2024; conheça

Faltam poucos dias para o 1º turno das Eleições Municipais 2024, que ocorrem neste domingo (6). Para treinar como votar na urna eletrônica, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza o Simulador de Votação para você não errar durante o pleito.

Na ferramenta virtual, você deve escolher para qual eleição quer treinar o voto, nas municipais ou as gerais. No caso deste ano, as eleições serão as municipais e, dessa forma, candidatas e candidatos aos cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito serão escolhidos em 5.569 cidades brasileiras.

Os partidos e candidatos utilizados no simulador são fictícios. Nele, selecione a opção “Votando no 1º Turno” das eleições municipais e informe se deseja ativar as instruções por áudio durante a votação. Feito isso, clique na tecla “Confirma” (verde) para iniciar o seu voto.

Voto para vereador

A primeira escolha a ser feita é para o cargo de vereador. Na parte superior da urna virtual, aparecerão cinco opções de partidos: Esportes, Ritmos Musicais, Profissões, Festas Populares e Folclore. Para cada um deles que você selecionar, serão mostradas três opções de candidatos.

É só escolher o de sua preferência e digitar o número correspondente. Se errar a digitação, basta apertar a tecla “Corrige” para reiniciar, como ocorre também na urna eletrônica de verdade. Se o número estiver correto, é só apertar o botão “Confirma” e pronto, o vereador já é escolhido.

Voto para prefeito e vice-prefeito

Logo depois, é hora de começar a votação para prefeito e vice-prefeito. Assim como na sequência anterior, serão exibidas cinco opções de partidos. Ao escolher um deles, aparecerão os respectivos candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito.

Selecione uma das chapas, digite o número correspondente aos seus candidatos e confirme na tecla verde. A urna gravará seus votos e mostrará na tela a palavra “FIM”, com o famoso barulhinho.

Voto em branco ou nulo

Se, durante a votação, você não tiver preferência por nenhum dos candidatos, é só clicar no botão “Branco” e, em seguida, na tecla “Confirma”.

Caso queira manifestar a sua vontade de anular o voto, digite, na urna eletrônica, um número que não corresponda a nenhum candidato ou partido político e aperte em “Confirma”. Os votos em branco e os nulos servem apenas para fins estatísticos, ou seja, não são computados como votos válidos e, por isso, não alteram o resultado da eleição.

Acesse aqui a página do simulador.