Vasco joga o suficiente para voltar a vencer e deixa para se preocupar com atuação depois

O Vasco teve muita dificuldade de jogar contra o Cuiabá no primeiro tempo. Com Coutinho bem marcado e sem conseguir acelerar as jogadas, o time não fez a bola chegar em Vegetti. As únicas participações do camisa 99 foram uma cabeçada fraca para fora e uma finalização travada dentro da área. Nem mesmo as construções pelos lados buscando o cruzamento, forte dessa equipe, funcionaram.

Emerson Rodríguez foi o jogador mais agudo do time, com tentativas de arrancada e lances de 1×1 pela esquerda, mas continua pecando em algumas tomadas de decisão. Por outro lado, Puma Rodríguez foi muito mal pela direita, tanto como ponta quanto como lateral (depois da saída de Paulo Henrique). Dessa forma, o Vasco não conseguiu descobrir por onde atacar. Também houve méritos do Cuiabá, que se postou bem, cozinhou o jogo e ainda assustou em alguns contra-ataques.

O Vasco nem sequer teve sucesso em estabelecer uma pressão sobre o adversário no primeiro tempo em São Januário. O primeiro tempo terminou com 50% de posse de bola para cada lado, por exemplo – embora o time cruz-maltino tenha finalizado mais: oito contra quatro. A melhor chance foi uma finalização de Léo por cima do gol, depois que Vegetti ganhou de cabeça no escanteio.

No intervalo, Paiva sacou Emerson Rodríguez e colocou Lucas Piton em campo. Dessa forma, Leandrinho foi adiantado para atuar como ala pela esquerda. A mudança surtiu efeito nos primeiros minutos.

O Vasco começou bem o segundo tempo, ocupando o seu campo ofensivo, algo que havia ocorrido poucas vezes na primeira etapa. Aos sete, Hugo Moura aproveitou o bate-rebate dentro da área e marcou o seu segundo gol com a camisa do Vasco, coroando a atuação correta na partida. Ele e Mateus Carvalho foram bem, apesar do desempenho coletivo ruim.

Depois do gol, o Vasco recuou e deu campo para o Cuiabá, que passou a sentir-se mais confortável na partida. Paiva colocou Jean David e Maxime Dominguez em campo na tentativa de ter mais a bola nos pés, mas o único momento em que a equipe conseguiu respirar foi a partir da entrada de Payet, já aos 41 minutos. Os visitantes ainda ensaiaram uma pressão nos acréscimos, mas nada que fosse suficiente para mexer no placar da partida.

Vencer é bom, mas…

Ainda que o mais importante tenha sido conseguir a vitória, a atuação contra o Cuiabá reforça alguns pontos que precisam ser trabalhados por Rafael Paiva para as últimas oito partidas da temporada.

A questão da ponta direita ainda é um problema: Puma Rodríguez não fez boa partida e por vezes parece não ter agressividade o suficiente para ser escalado mais adiantado. Poderia ter acelerado a bola em alguns lances em que preferiu segurar. Jean David, que poderia ser uma alternativa na posição, voltou a entrar muito mal e segue devendo uma boa atuação desde que chegou ao clube.