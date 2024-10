Vídeo mostra homem que supostamente esfaqueou ex-mulher pulando em rio durante fuga; assista

Valdernilson Rosas da Silva, 25 anos, foi flagrado fugindo a nado pelo Rio Tarauacá, no interior do Acre, após esfaquear brutalmente sua ex-companheira, Adriely Araújo Silva, 18 anos, na manhã desta terça-feira (29).

O crime ocorreu em plena luz do dia e deixou a jovem em estado grave, gerando comoção na comunidade local.

Saiba mais: Jovem de 18 anos fica em estado grave após ser esfaqueada 15 vezes pelo ex-companheiro; VÍDEO

Tentativa de feminicídio e fuga filmada

O ataque aconteceu por volta das 10h da manhã dentro de um comércio localizado na Rua Manoel Lourenço, no bairro Senador Pompeu, em Tarauacá. Segundo a Polícia Civil, o suspeito teria atraído Adriely sob o pretexto de ver o filho do casal. Ao chegar ao local, a jovem foi surpreendida e esfaqueada 15 vezes, tentando se defender do agressor.

Após o ataque, Valdernilson foi flagrado por câmeras de segurança e testemunhas enquanto fugia com a faca ainda nas mãos. As imagens mostram o momento exato em que ele se joga nas águas do Rio Tarauacá, tentando escapar das autoridades. A fuga, capturada em vídeo, rapidamente se espalhou nas redes sociais e gerou revolta entre os moradores da região.

Buscas continuam e estado de saúde da vítima

A Polícia Militar e Civil iniciaram as buscas pelo agressor logo após o ocorrido, mas até o momento ele não foi localizado. A irmã de Valdernilson informou que ele poderia ter se escondido na casa de outra parente no bairro Ipepaconha, mas as autoridades não o encontraram no local.

Adriely, em estado crítico, recebeu os primeiros socorros no Hospital Sansão Gomes, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul. A jovem passou por uma cirurgia emergencial e sofreu perfurações nas costas, braços e pescoço. A equipe médica relatou que o agressor tentou decapitá-la durante o ataque.

Assista o vídeo: