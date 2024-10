Vídeo mostra queda de paraquedista que morreu após acidente durante salto em SP

Carito era chilena e estava no Brasil há mais de cinco anos. A atleta morava em Boituva, onde trabalhava como quiropraxista e fisioterapeuta, e saltava de paraquedas desde 2013. Considerada uma paraquedista profissional, Carito tinha registro na Confederação Brasileira de Paraquedismo (CBPq).

Obrigado por permitir ter vivido ao seu lado as maiores aventuras que a vida pode me proporcionar! As risadas , as reuniões , as broncas , os planos e projetos elaborados. […] Todos sentiremos muito a sua falta, até um dia nossa amiga, descase em paz! Partiu fazendo o que mais ama”, diz uma das mensagens.