Andressa Urach leva pontos no rosto após pancadaria com Juju Ferrari; vídeo

Na madrugada desta terça-feira (26/11), durante o evento de inauguração de uma casa de apostas em São Paulo, Andressa Urach e Juju Ferrari protagonizaram um confronto acalorado. As duas, que já haviam se desentendido no mês passado, voltaram a se encontrar na pista de dança e trocaram provocações.

A situação teria escalado quando Juju, criadora de conteúdo adulto, cuspiu em Andressa, que reagiu com um tapa. O embate foi rapidamente interrompido por um segurança presente no local.

Após a confusão, Urach mostrou nas redes sociais que estava no hospital devido a um corte que sofreu no rosto. “Sem comentários, vou precisar levar ponto. Arregaçou com a minha cara. Pir***, desgraçada. Tudo volta no seu tempo”, escreveu a influenciadora na legenda do post.